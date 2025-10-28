２８日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１５２円５０銭前後と前日午後５時時点に比べ５０銭強のドル安・円高。ユーロは１ユーロ＝１７７円７４銭前後と同６銭程度のユーロ安・円高で推移している。 ドル円は、午前８時時点では１５２円７０銭台で推移していたが、その後、ドル売り・円買いが優勢となり、午前９時３０分過ぎには一時１５２円４０銭台まで軟化した。前日のニュ