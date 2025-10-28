２８日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１５２円５０銭前後と前日午後５時時点に比べ５０銭強のドル安・円高。ユーロは１ユーロ＝１７７円７４銭前後と同６銭程度のユーロ安・円高で推移している。



ドル円は、午前８時時点では１５２円７０銭台で推移していたが、その後、ドル売り・円買いが優勢となり、午前９時３０分過ぎには一時１５２円４０銭台まで軟化した。前日のニューヨーク債券市場で、長期債利回りは下落。２８～２９日開催の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）では０．２５％利下げが予想されており、米金利が低下傾向となるなか、日米金利差縮小を意識するドル売り・円買いが流入している。今日の午前には高市首相とトランプ米大統領による日米首脳会談が予定されており、市場ではその内容を注視している。



ユーロは対ドルでは１ユーロ＝１．１６５５ドル前後と同０．００３０ドル強のユーロ高・ドル安で推移している。









出所：MINKABU PRESS