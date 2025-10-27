今週の米ドル円相場の動向に影響を与えそうな「注目の経済指標」について、東京海上アセットマネジメントが解説します。今週は、日米欧の金融政策決定会合などに注目FRBが開催するFOMCでは、9月会合に続き▲0.25％の利下げを決定し、政策金利であるFF（フェデラルファンド）レートの誘導目標レンジを3.75％〜4.00％へ引き下げることが予想されます（図表1）（図表2）。［図表1］今週発表予定の主要経済指標出所：Bloomberg注：24日