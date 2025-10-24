プリンセスのドレスがネックレスに！ケイウノ／ディズニー『Dress me』ジュエリー
様々なディズニーデザインのジュエリーを販売しているジュエリーブランド「ケイウノ」
そんな「ケイウノ」から、ディズニープリンセスをテーマにした新シリーズとして、ドレスをモチーフにしたネックレスが登場！
ドレスの特徴的なシルエットを、透かしの作りで軽やかかつエレガントに表現しています。
ケイウノ／ディズニー『Dress me』ジュエリー
発売日：2025年11月7日（金）
販売店舗：全国のケイウノ店舗、ケイウノオフィシャルサイト
ディズニーデザイン ジュエリーのオーダーメイドを手がける「ケイウノ」
婚約指輪、結婚指輪、ネックレスやリングなどのファッションジュエリー、時計など、これまでに6万種類以上が生み出されています。
今回紹介するのは、そんな「ケイウノ」から登場する、ディズニープリンセスのドレスをモチーフにしたネックレス☆
“ドレスをまとう瞬間、世界がきらめく”をコンセプトに、「シンデレラ」「ティアナ」「オーロラ姫」「ベル」「アリエル」「ラプンツェル」のドレスが、クローゼットにかかっているような雰囲気をイメージ。
それぞれのディズニープリンセスのドレスの特徴的なシルエットを、透かしの作りで軽やかかつエレガントに表現し、横から見た時にもわずかにアールのついた立体感で、ドレスのふんわりした質感を大切にデザインされています。
K18イエローゴールドを使用しメレダイヤモンドが輝くネックレスは、上質な素材で永く愛用できるのも魅力的です！
『Dress me -Cinderella-』／ネックレス
価格：42,900円（税込）
素材：K18イエローゴールド、ダイヤモンド０.014ct
ケイウノ ディズニー特設ページはこちら
『シンデレラ』のディズニープリンセス「シンデレラ」デザインのネックレス。
ふんわりと広がる「シンデレラ」のドレスの特徴を表現したシルエットになっています。
劇中に登場する、ドレスを着た「シンデレラ」の舞踏会のロマンチックなシーンが目に浮かぶよう☆
『Dress me -Tiana-』／ネックレス
価格：42,900円（税込）
素材：K18イエローゴールド、ダイヤモンド０.014ct
『プリンセスと魔法のキス』に登場するディズニープリンセス「ティアナ」のドレスがモチーフのネックレスも登場！
花をイメージさせるような特徴的なドレスを、繊細に表現しています。
キラリと輝くメレダイヤモンドが上品で素敵。
『Dress me -Aurora-』／ネックレス
価格：42,900円（税込）
素材：K18イエローゴールド、ダイヤモンド０.014ct
『眠れる森の美女』のディズニープリンセス「オーロラ姫」のドレスモチーフのネックレス。
エレガントなドレスをシャープに表現しています◎
「オーロラ姫」の気品ある雰囲気が感じられるデザインに仕上げられています。
『Dress me -Belle-』／ネックレス
価格：42,900円（税込）
素材：K18イエローゴールド、ダイヤモンド０.014ct
『美女と野獣』に登場するディズニープリンセス「ベル」デザインのネックレス。
「ベル」を象徴する、イエローカラーのドレスがモチーフになっています！
特徴的なドレープも繊細な透かしの作りで表現しています。
劇中のダンスシーンのように、首元で揺れる様子がかわいい☆
『Dress me -Ariel-』／ネックレス
価格：42,900円（税込）
素材：K18イエローゴールド、ダイヤモンド０.014ct
『リトル・マーメイド』のディズニープリンセス「アリエル」モチーフのネックレス。
「アリエル」のふんわりとしたピンクのドレスがネックレスに！
パフスリーブの模様まで、細かな表現にこだわっています。
『Dress me -Rapunzel-』／ネックレス
価格：42,900円（税込）
素材：K18イエローゴールド、ダイヤモンド０.014ct
『塔の上のラプンツェル』に登場するディズニープリンセス「ラプンツェル」デザインのネックレス。
アクティブな「ラプンツェル」の軽やかなドレスがモチーフに☆
パフスリーブのストライプ模様まで忠実に表現されています。
ホリデーシーズンのギフトをはじめ、自分へのご褒美にもぴったり。
2025年11月7日（金）よりケイウノから発売される、ディズニー『Dress me』ジュエリーの紹介でした☆
