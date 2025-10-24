様々なディズニーデザインのジュエリーを販売しているジュエリーブランド「ケイウノ」

そんな「ケイウノ」から、ディズニープリンセスをテーマにした新シリーズとして、ドレスをモチーフにしたネックレスが登場！

ドレスの特徴的なシルエットを、透かしの作りで軽やかかつエレガントに表現しています。

ケイウノ／ディズニー『Dress me』ジュエリー

発売日：2025年11月7日（金）

販売店舗：全国のケイウノ店舗、ケイウノオフィシャルサイト

ディズニーデザイン ジュエリーのオーダーメイドを手がける「ケイウノ」

婚約指輪、結婚指輪、ネックレスやリングなどのファッションジュエリー、時計など、これまでに6万種類以上が生み出されています。

今回紹介するのは、そんな「ケイウノ」から登場する、ディズニープリンセスのドレスをモチーフにしたネックレス☆

“ドレスをまとう瞬間、世界がきらめく”をコンセプトに、「シンデレラ」「ティアナ」「オーロラ姫」「ベル」「アリエル」「ラプンツェル」のドレスが、クローゼットにかかっているような雰囲気をイメージ。

それぞれのディズニープリンセスのドレスの特徴的なシルエットを、透かしの作りで軽やかかつエレガントに表現し、横から見た時にもわずかにアールのついた立体感で、ドレスのふんわりした質感を大切にデザインされています。

K18イエローゴールドを使用しメレダイヤモンドが輝くネックレスは、上質な素材で永く愛用できるのも魅力的です！

『Dress me -Cinderella-』／ネックレス

価格：42,900円（税込）

素材：K18イエローゴールド、ダイヤモンド０.014ct

『シンデレラ』のディズニープリンセス「シンデレラ」デザインのネックレス。

ふんわりと広がる「シンデレラ」のドレスの特徴を表現したシルエットになっています。

劇中に登場する、ドレスを着た「シンデレラ」の舞踏会のロマンチックなシーンが目に浮かぶよう☆

『Dress me -Tiana-』／ネックレス

価格：42,900円（税込）

素材：K18イエローゴールド、ダイヤモンド０.014ct

『プリンセスと魔法のキス』に登場するディズニープリンセス「ティアナ」のドレスがモチーフのネックレスも登場！

花をイメージさせるような特徴的なドレスを、繊細に表現しています。

キラリと輝くメレダイヤモンドが上品で素敵。

『Dress me -Aurora-』／ネックレス

価格：42,900円（税込）

素材：K18イエローゴールド、ダイヤモンド０.014ct

『眠れる森の美女』のディズニープリンセス「オーロラ姫」のドレスモチーフのネックレス。

エレガントなドレスをシャープに表現しています◎

「オーロラ姫」の気品ある雰囲気が感じられるデザインに仕上げられています。

『Dress me -Belle-』／ネックレス

価格：42,900円（税込）

素材：K18イエローゴールド、ダイヤモンド０.014ct

『美女と野獣』に登場するディズニープリンセス「ベル」デザインのネックレス。

「ベル」を象徴する、イエローカラーのドレスがモチーフになっています！

特徴的なドレープも繊細な透かしの作りで表現しています。

劇中のダンスシーンのように、首元で揺れる様子がかわいい☆

『Dress me -Ariel-』／ネックレス

価格：42,900円（税込）

素材：K18イエローゴールド、ダイヤモンド０.014ct

『リトル・マーメイド』のディズニープリンセス「アリエル」モチーフのネックレス。

「アリエル」のふんわりとしたピンクのドレスがネックレスに！

パフスリーブの模様まで、細かな表現にこだわっています。

『Dress me -Rapunzel-』／ネックレス

価格：42,900円（税込）

素材：K18イエローゴールド、ダイヤモンド０.014ct

『塔の上のラプンツェル』に登場するディズニープリンセス「ラプンツェル」デザインのネックレス。

アクティブな「ラプンツェル」の軽やかなドレスがモチーフに☆

パフスリーブのストライプ模様まで忠実に表現されています。

ホリデーシーズンのギフトをはじめ、自分へのご褒美にもぴったり。

2025年11月7日（金）よりケイウノから発売される、ディズニー『Dress me』ジュエリーの紹介でした☆

