Francfranc（フランフラン）が23日、2025年3月から6月まで販売した「フレ スマートハンディファン（2025年製）」の自主回収を発表した。【画像】フランフラン、自主回収となるハンディファン（詳細）充電ICの不具合による動作不良や発熱などの商品不良が発覚し、発生率が高い状況にあることから、関係省庁との協議を踏まえ決定したと説明した。同社は「ご購入いただいたお客様には、ご迷惑をおかけいたしますこと深くお詫び