バフェット、火遊び相場から撤退言うまでもないが、大暴落のタイミングを正確に掴むのは、誰にとっても難しい。そのことを承知の上で、私は、世界の株式市場、とりわけアメリカの市場において、大暴落が起こるのではないかという心配を高めている。まずはいくつかの懸念事項を見ていこう。「投資の神様」とも言われるウォーレン・バフェット氏の会社であるバークシャー・ハサウェイの保有現金残高は、2022年には1000億ドル程度に下