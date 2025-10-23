私（オカヤマサチ、30代）は小3（ソウタ）と小1（カンタ）の息子がいる母。夫（アキヒロ、40代）は高速を使って車で3時間の場所に単身赴任しています。愛情深い夫ですが、子どもの成長とともに些細なことで怒るようになりました。私は母の提案で夫が怒鳴っている様子を録画して、夫自身に見せました。すると意外にも夫は泣き崩れたのです。私は母やママ友に相談し、子どもたちへの影響を考えて夫に向き合うか離婚かの選択を迫られ