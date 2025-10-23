＜バチギレ夫・なぜ結婚したの？問題＞怒鳴り声で威嚇してくる夫。怖がらずに向き合う【第6話まんが】
私（オカヤマサチ、30代）は小3（ソウタ）と小1（カンタ）の息子がいる母。夫（アキヒロ、40代）は高速を使って車で3時間の場所に単身赴任しています。愛情深い夫ですが、子どもの成長とともに些細なことで怒るようになりました。私は母の提案で夫が怒鳴っている様子を録画して、夫自身に見せました。すると意外にも夫は泣き崩れたのです。私は母やママ友に相談し、子どもたちへの影響を考えて夫に向き合うか離婚かの選択を迫られていると感じました。
夫と向き合うか、それとも離婚か。夫に対して情はあるし、離婚後の手続きや生活の大変さを考えると、今すぐ離婚とまでは思えません。怒鳴られるかもしれないけど……ちゃんと話してみることを決意しました。そして週末、夫が帰ってきました。私は夫にカウンセリングを受けることを提案したのです。
私が強く言い返したからか、夫は驚いていました。家族で過ごす時間に怒鳴らないでほしいし、子どもたちが萎縮していることにも気づいてほしいと伝えました。「前より怒りが引かない。歳なのかストレスなのかわからないんだ。でも夫として、父親として弱いところは見せたくないんだよ」と主張する夫。理由はいろいろあると思うけれど、大事なのはどうやってその怒りに対処するかだと思うのです。
私は夫と向き合うべきか、それとも離婚すべきか、何度も考えました。金銭面や長男の持病のことを考えると、私は離婚に踏み切れません。
夫への情はあるし、離婚後の生活への不安が拭えないのです。けれど「いざとなれば離れる選択肢もある」と逃げ場を持つことで、自分を保っています。
今の私にできるのは、一度にすべてを変えようとするのではなく、夫と共に小さな行動を一つひとつ積み重ねていくことなのでしょう。
原案・ママスタ 脚本・rollingdell 編集・石井弥沙
夫と向き合うか、それとも離婚か。夫に対して情はあるし、離婚後の手続きや生活の大変さを考えると、今すぐ離婚とまでは思えません。怒鳴られるかもしれないけど……ちゃんと話してみることを決意しました。そして週末、夫が帰ってきました。私は夫にカウンセリングを受けることを提案したのです。
私が強く言い返したからか、夫は驚いていました。家族で過ごす時間に怒鳴らないでほしいし、子どもたちが萎縮していることにも気づいてほしいと伝えました。「前より怒りが引かない。歳なのかストレスなのかわからないんだ。でも夫として、父親として弱いところは見せたくないんだよ」と主張する夫。理由はいろいろあると思うけれど、大事なのはどうやってその怒りに対処するかだと思うのです。
私は夫と向き合うべきか、それとも離婚すべきか、何度も考えました。金銭面や長男の持病のことを考えると、私は離婚に踏み切れません。
夫への情はあるし、離婚後の生活への不安が拭えないのです。けれど「いざとなれば離れる選択肢もある」と逃げ場を持つことで、自分を保っています。
今の私にできるのは、一度にすべてを変えようとするのではなく、夫と共に小さな行動を一つひとつ積み重ねていくことなのでしょう。
原案・ママスタ 脚本・rollingdell 編集・石井弥沙