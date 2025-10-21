アルネ・スロット監督が率いるリバプールは、プレミアリーグを制した昨季の勢いそのままに、今季開幕から公式戦７連勝を果たした。しかしその後、まさかの４連敗を喫した。特に気がかりなのが、絶対エースであるモハメド・サラーの不振だ。明らかに精彩を欠き、ここまで全公式戦でわずか３ゴール。34ゴールを挙げた昨季に比べ、得点ペースを落とすなか、ウェイン・ルーニー氏が大胆な見解を示した。 英公共放送『BBC』