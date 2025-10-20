ニューストップ > 国内ニュース > 北秋田市で民家のガラス割られる サッシにクマとみられる毛や足跡も クマ（動物） 秋田県 国内の事件・事故 時事ニュース ABS秋田放送 北秋田市で民家のガラス割られる サッシにクマとみられる毛や足跡も 2025年10月20日 9時29分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 18日夜、秋田県北秋田市で民家の風除室のガラスが割られる被害があった 現場を確認した警察官が、サッシにクマとみられる毛や足跡を発見 警察は付近をパトカーで警戒するとともに住民に注意するよう呼びかけている 記事を読む おすすめ記事 ギネス認定証とともに展示した花火写真、１件のクレームで撤去…写真家「納得いかない」 2025年10月19日 21時33分 「夜の営みも“最後まで”あります」32歳女性がChatGPTとの結婚を決めたワケ。3年半付き合った婚約者のことを相談したら… 2025年10月14日 15時54分 「本業をしながら自分のペースで副収入」Amazon Hubデリバリーが提案する”あなたの街での配達”という選択肢 2025年10月3日 11時55分 大珍品が出た！現行の50円玉が「64万円」に大化け！ 誰でも持っている硬貨が高額落札されたのはなぜ？ 2025年10月18日 21時50分 破局後に「飲み行こう」と誘われ…井上咲楽、元彼・畠中の“モラハラ気質”を告白してSNSドン引き 2025年10月19日 19時0分