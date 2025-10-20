Photo: 三浦一紀 もう電源ボタンは押さなくていい。CEATEC2025の東プレブースには、東プレが全世界に放つキーボードの新製品「REALFORCE R4」が展示されていました。REALFORCEといえば、キースイッチに静電容量無接点方式を採用し、キートップをなでるように打鍵できる滑らかさと、高寿命を実現。元々業務用端末で使用されていたキースイッチなので、信頼性はピカイチです。そのREALFORCEの