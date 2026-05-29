Samsungは2026年内に、次期ブック型（横折り）スマートフォンを2種類発売すると予想されています。それらの製品名がそれぞれ「Galaxy Z Fold8」と「Galaxy Z Fold8 Ultra」に決まったとの噂が飛び交っています。 これはSamsungの情報サイト「Sammobile」と、信頼性の高いリーカーのIce Universe氏が共に主張していることです。どちらも、「Galaxy Z Fold8 Ultra」が2025年モデルGalaxy Z Fold7の直接の後継機であり、「Galaxy Z