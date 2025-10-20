米国全土で「ノーキングス（No Kings・王はいない）」デモが続くなか、19日（現地時間）、ドナルド・トランプ米大統領は「彼らは私を王と呼ぶが、私は王ではない」と述べた。この日放送されたFOXニュースのインタビューで、トランプ大統領は「民主党が政府のシャットダウン（業務の一時停止）をここまで長引かせているのは『ノーキングス』デモのせいだと思うか」という質問に「違う」と答えた。ただし、このインタビューは本格的