TeNYテレビ新潟TeNYテレビ新潟ニュース

「殺す、服を脱げ」女子高校生を脅迫しわいせつか、新潟県の53歳男を逮捕

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 新潟県長岡市に住む53歳男が、不同意わいせつなどの容疑で逮捕された
  • 面識のない女子高校生に声をかけ、無理やり自宅に連れ込み監禁したという
  • 「殺す、服を脱げ」などと脅し、わいせつな行為をした疑いがもたれている
