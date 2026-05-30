第93回日本ダービー＝東京優駿＝（31日・東京11R2400メートル芝18頭、G1）前日発売のオッズ（午前11時現在）が30日発表され、単勝はロブチェンが3.3倍で1番人気となった。リアライズシリウスが5.3倍、ゴーイントゥスカイが7.6倍、パントルナイーフが9.5倍で続いている。枠連は（7）―（8）が5.0倍、馬連は（11）―（17）が6.5倍、馬単は（17）―（11）が11.6倍、3連複は（1）―（11）―（17）が17.0倍、3連単は（17）―（11）