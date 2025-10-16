10月16日、アイドルグループ『DOMOTO』（旧『KinKi Kids』）の堂本光一が結婚間近だと一部で報じられた。【写真】堂本光一との結婚が間近!?『花より男子』の名女優「お相手は女優の佐藤めぐみさん。ふたりの出会いは2009年・2010年に上演された堂本さん主演の舞台『Endless SHOCK』だとされており、佐藤さんは本舞台でヒロイン役を演じていました。2023年に熱愛が報じられましたが、その後もお付き合いが続き、“結婚”が目前と