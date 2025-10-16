記憶から消し去りたいデートの思い出はあるだろうか。投稿を寄せた千葉県の60代女性は、ある男性との最悪なデートについて明かした。それはテーマパークに行ったときのこと。駅で待ち合わせて、お互いに電車で到着時刻はだいたい同じ予定だった。しかし、「彼は次の電車で到着」したという。「30分待たされ、おまけに行く気がなかったみたいな発言までありました」当時は2人とも携帯電話を持っていなかったため、女性はわけも分か