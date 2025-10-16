テーマパークで「がまん、がまん」とつぶやく彼氏　その理由に絶句「ラブホテルに行きたくて…」

記憶から消し去りたいデートの思い出はあるだろうか。投稿を寄せた千葉県の60代女性は、ある男性との最悪なデートについて明かした。それはテーマパークに行ったときのこと。

駅で待ち合わせて、お互いに電車で到着時刻はだいたい同じ予定だった。しかし、「彼は次の電車で到着」したという。

「30分待たされ、おまけに行く気がなかったみたいな発言までありました」

当時は2人とも携帯電話を持っていなかったため、女性はわけも分からず待たされたのだ。この時点で雲行きは怪しかったが、気を取り直してテーマパークで「そこそこ楽しい時間」を過ごしたそう。（文：長田コウ）

結婚したものの、3年で離婚

しかし15時になった頃。突然、彼が不審な言動を見せ始めた。

「独り言で『がまん、がまん』と言って落ち着きません。彼は『テーマパークよりラブホテルに行きたくてしょうがなくて、ガマンガマン』と口に出します」

下世話な本音がダダ洩れてしまった彼氏。これではせっかくのデートも台無しだ。この一件だけではなく、その後のデートでも似たようなことがあったそうで、「とても疲れました」と女性は振り返っている。

しかし、その後二人は結婚。結婚してからも、彼の身勝手さは変わることがなかった。

「初めての北海道旅行も途中で文句を言ってみたり、帰り家に着く前に旅行の帰りの時間が遅い、と文句が始まり最悪の最悪でした」

結局、結婚生活は長くは続かなかったようだ。それから3年後、離婚という結果に終わった。いくら親密な関係であっても相手への配慮に欠ける言動が続けば、関係が破綻するのも仕方ない。

