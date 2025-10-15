È±¤¬Ä¹¤¤¿Í¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¿¦¾ì¤Îµ¬Â§¤ä³Ø¹»¤Î¹»Â§¤Î´Ø·¸¤ÇÈ±¤ò·ë¤Ð¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¿Í¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤·È±¤ò·ë¤Öµ¡²ñ¤¬Â¿¤¤¾ì¹ç¡¢È±¤äÆ¬Èé¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¼«Âð¤äÈþÍÆ¼¼¤Ç¤Î¥Ø¥¢¥±¥¢¤ÎÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÈþÍÆ¼¼¡ÖGrace Avenue¡×¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¡Ë¥µ¥í¥ó¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤ÇÈþÍÆ»Õ¤Î¸¶ÌÚ²ÂÍ´¤µ¤ó¤ËÊ¹¤­¤Þ¤·¤¿¡£¿ô»þ´Ö¤Ë°ìÅÙ·ë¤ÓÄ¾¤¹¤Î¤¬¤ª´«¤áQ.¿¦¾ì¤Îµ¬Â§¤ä³Ø¹»¤Î¹»Â§¤Ê¤É¤Î´Ø·¸¤ÇÈ±¤ò·ë¤Ð¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤