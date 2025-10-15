Ä¹»þ´Ö¡¢È±¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È½ý¤ß¤ä¤¹¤¤¡ª¡©¡¡ÀìÌç²È¤ËÊ¹¤¯¡ÖÉ¬Í×¤Ê¥Ø¥¢¥±¥¢¡×
¡¡È±¤¬Ä¹¤¤¿Í¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¿¦¾ì¤Îµ¬Â§¤ä³Ø¹»¤Î¹»Â§¤Î´Ø·¸¤ÇÈ±¤ò·ë¤Ð¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¿Í¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤·È±¤ò·ë¤Öµ¡²ñ¤¬Â¿¤¤¾ì¹ç¡¢È±¤äÆ¬Èé¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¼«Âð¤äÈþÍÆ¼¼¤Ç¤Î¥Ø¥¢¥±¥¢¤ÎÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÈþÍÆ¼¼¡ÖGrace Avenue¡×¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¡Ë¥µ¥í¥ó¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤ÇÈþÍÆ»Õ¤Î¸¶ÌÚ²ÂÍ´¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¿ô»þ´Ö¤Ë°ìÅÙ·ë¤ÓÄ¾¤¹¤Î¤¬¤ª´«¤á
Q.¿¦¾ì¤Îµ¬Â§¤ä³Ø¹»¤Î¹»Â§¤Ê¤É¤Î´Ø·¸¤ÇÈ±¤ò·ë¤Ð¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤½÷À¤ÏÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£È±¤ò·ë¤Öµ¡²ñ¤¬Â¿¤¤¤ÈÈ±¤¬½ý¤ß¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Ãí°ÕÅÀ¤â´Þ¤á¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¸¶ÌÚ¤µ¤ó¡ÖÈ±¤ò·ë¤Öµ¡²ñ¤¬Â¿¤¤¾ì¹ç¤ËÃí°Õ¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢Ëà»¤¤È¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¡Ê°ú¤ÃÄ¥¤ëÎÏ¡Ë¤Ç¤¹¡£¶¯¤¯¤Þ¤È¤á¤¹¤®¤ë¤È¡¢È±Æ±»Î¤¬¤³¤¹¤ì¤¿¤ê°ú¤ÃÄ¥¤é¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢È±¤ÎÉ½ÌÌ¤òÊ¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¥å¡¼¥Æ¥£¥¯¥ë¤¬½ý¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë´é¼þ¤ê¤Ï¥¢¥ì¥ó¥¸¤Î¤¿¤á¤Ë¥Ø¥¢¥¢¥¤¥í¥ó¤ò»È¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢Ç®¤Ë¤è¤ë¥À¥á¡¼¥¸¤â²Ã¤ï¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤ÎÅÀ¤Ë¤âµ¤¤òÉÕ¤±¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
Q.È±¤ò·ë¤Öµ¡²ñ¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤ÇÈ±¤¬½ý¤ó¤À¾ì¹ç¡¢¼«Âð¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥±¥¢¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ÂÐ½èË¡¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
¸¶ÌÚ¤µ¤ó¡Ö¼«Âð¤Ç¤Î¥Ø¥¢¥±¥¢¤Ë¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¹¡ÊÍá¼¼Æâ¡Ë¡¢¥¢¥¦¥È¥Ð¥¹¡ÊÉ÷Ï¤¾å¤¬¤ê¡Ë¤Ç¤Î¥È¥ê¡¼¥È¥á¥ó¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£È±¤Î¥À¥á¡¼¥¸¤Ï¥¥å¡¼¥Æ¥£¥¯¥ë¤ÎÂ»½ý¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥¥å¡¼¥Æ¥£¥¯¥ë¤ò¤·¤Ã¤«¤êÊÝ¸î¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
Ä¹»þ´Ö·ë¤Ó¤ÃÊü¤·¤À¤ÈÈ±¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÌÓº¬¤Ë¤âÉéÃ´¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£ÄË¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ì¤Ð¿ô»þ´Ö¤Ë°ìÅÙ·ë¤ÓÄ¾¤¹¤ÈÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£·ë¤Ö°ÌÃÖ¤òÊÑ¤¨¤¿¤ê¡¢¥Ï¡¼¥Õ¥¢¥Ã¥×¤Ë¤·¤Æ¤ß¤¿¤ê¡¢ÊÑ²½¤ò¤Ä¤±¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤À¤±¤ÇÉéÃ´¤¬·Ú¸º¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤ª´«¤á¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤Û¤«¡¢È±¤ò·ë¤Ö¤È¤¤Ë»È¤¦¥Ø¥¢¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤ò¤Ê¤ë¤Ù¤¯È±¤ÈÌÓº¬¤ËÉéÃ´¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£²È¤Ç¤Ï¶¯¤¯·ë¤Ó²á¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¥·¥å¥·¥å¤È¤«¥¯¥ê¥Ã¥×¤Ê¤É¤ò»È¤¦¤Î¤âÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
Q.È±¤ò·ë¤ó¤À¤³¤È¸¶°ø¤ÇÈ±¤¬½ý¤ó¤À¾ì¹ç¡¢ÈþÍÆ¼¼¤Ç¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»Ü½Ñ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤Þ¤¿¡¢È±¤Î½ý¤ß¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤ÏÈþÍÆ»Õ¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤âÌäÂê¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¸¶ÌÚ¤µ¤ó¡ÖÈ±¤ò·ë¤Ö¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤¸¤ëËà»¤¤È¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂ»½ý¤·¤¿¥¥å¡¼¥Æ¥£¥¯¥ë¤Î¥±¥¢¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬ÈþÍÆ¼¼¤Ç¤ÏÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¥Ð¡¼¥¸¥óÌÓ°Ê³°¤Ï¥À¥á¡¼¥¸¤Î¸¶°ø¤¬²¿¤«¤òÃÇÄê¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¯¡¢¥Ø¥¢¥«¥é¡¼¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¡¢¥Ñ¡¼¥Þ¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¡¢È±¤ò·ë¤ó¤À¤³¤È¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¤ò¤Ê¤«¤Ê¤«·è¤á¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢È±¤Î½ý¤ß¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯ÈþÍÆ»Õ¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÈþÍÆ»Õ¤Ï½ý¤ß¤Î¸¶°ø¤¬²¿¤«¤òÃµ¤ë¤¿¤á¤Ë¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¡Ø¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç¥«¥é¡¼¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤Ê¤É¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡¢Êä½¤¤·¤Æ¶¯²½¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÈ±¤Î¥±¥¢¤Ë¤È¤Ã¤Æ°ìÈÖÂçÀÚ¤Ê¡Ø¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¾õÂÖ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿»Ü½Ñ¡Ù¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
È±¤ÎÌÓ¤ò·ë¤Ö¤³¤È¤Ë¤è¤ë¥À¥á¡¼¥¸¼«ÂÎ¤Ï¡¢¥«¥é¡¼¤ä¥Ñ¡¼¥Þ¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È·ÚÅÙ¤Ç¤¹¡£¤ªµÒ¤µ¤Þ¤«¤éÈ±¤Î½ý¤ß¤Ë´Ø¤¹¤ëÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤¿¤é¡¢ÈþÍÆ»Õ¤Ï¤¢¤é¤æ¤ë¥À¥á¡¼¥¸¤ËÂÐ¤¹¤ëÂÐºö¤ò¹Í¤¨¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¾õÂÖ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥±¥¢¤òÄó°Æ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×