志田の普段とは違う姿が話題を呼んでいる(C)Getty Images24年パリ五輪にバドミントン女子ダブルスで銅メダルを獲得した志田千陽が最新ショットを公開。話題を呼んでいる。5月5日までに自身のインスタグラムを更新。「ゲーテ6月号に掲載していただきました」とコメント、一緒に公開されたカットでは背中が大きく開いたブラックコーデのドレス姿を披露。しっかりとメイクも決め、普段のはつらつとした姿とは違った大人の雰囲気を