スポルティングを率いるルイ・ボルジェス監督がヴィトーリア・デ・ギマラインス戦を振り返り、日本代表MF守田英正についても言及した。4日、クラブの公式サイトが指揮官のコメントを伝えている。すでにポルトの4シーズンぶりの優勝が決まったプリメイラ・リーガ。スポルティングにとっては、来シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ（CL）出場権をかけてベンフィカと一騎打ちの状況となる。4日に行われたプリメイラ・リーガ第3