力任せになぎ倒されたように、石の塊があちこちで横倒しになっています。中には土台ごとひっくり返されているものもあり、全て、「墓石」です。4日、北海道・月形町にある霊園を管理する職員から入った「墓石60基ぐらいが倒されている」という通報。現場は明治時代に開設された、監獄で死亡した人たちを供養する「囚人墓地」。警察によりますと、霊園の1区画にある58基全ての墓石が倒されていました。そのうち12基は土台からひっく