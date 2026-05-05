〈本物の舞妓に失礼だ〉〈日本人からすると全てが違う〉〈舞妓のカッコで下品なことするな!!〉──厳しいコメントが寄せられている動画は、白塗りメイクを施した舞妓姿の女性を撮影したもの。女性は、「いただきどす」と軽く一礼すると、抹茶を点て始めたが、茶筅を指で弾いて倒すなど、茶道の作法からすると違和感を覚える点が多い。《批判殺到》抹茶クリームを丸飲みする「舞妓さん」〈MATCHA ASMR〉と題したInstagramアカウント