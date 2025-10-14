Ž¢¤Ü¤Ã¤¿¤¯¤êŽ£¤ÈÂç±ê¾å¤·¤¿¤Î¤ËÂçÀ¹¶·¡ÄŽ¢3850±ß¤Î¤¨¤¤½¤ÐŽ£¤¬ÂçºåŽ¥´ØÀ¾ËüÇî¤Ç"µÕÅ¾¥Ò¥Ã¥È"¤ò¿ë¤²¤¿ÍýÍ³
¢£ÈóÆñ¤ÎÀ¼¤âÂçÀ¹¶·¡¢184Æü¤Ç°ìÂÎ²¿¤¬
ËüÇî¤¬³«Ëë¤·¤¿4·îÅö½é¡¢ËüÇîÀ¾¥²¡¼¥È¤Ë¤Û¤É¶á¤¤¡ÖMANEKI FUTURE STUDIO¡×¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤¿¡Öµæ¶Ë¤Î¿À¸Íµí¤¹¤¾Æ¤¤¨¤¤½¤Ð¡×¡Êµæ¶Ë¤Î¤¨¤¤½¤Ð¡Ë¤Ï¡¢¿ô¤¢¤ë¡ÖËüÇî¥°¥ë¥á¡×¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È¤âÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¤È¤¤¤Ã¤Æ¤è¤¤¤À¤í¤¦¡£
¿À¸Íµí¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤ËÀ¹¤êÉÕ¤±¤¿°ìÇÕ¤Ï¡¢¤ªÃÍÃÊ¤¬¡Ö3850±ß¡×¡£¸¶·¿¤Ç¤¢¤ë¡Ö¤¨¤¤½¤Ð¡×¡ÊÉ±Ï©±Ø¤ÎÎ©¤Á¿©¤¤¤½¤Ð¡Ë¤Î¿ôÇÜ¤Î²Á³Ê¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢Åö½é¤Ï²¿¤«¤ÈÈóÆñ¤ò¼õ¤±¤¬¤Á¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¼ÂºÝ¤ËÅ¹ÊÞ¤Ï¤¤¤Ä¤âÆø¤ï¤¤¡¢ÁÛÄê¤Î2ÇÜ¡¢3ÇÜ¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤ò¤¿¤¿¤½Ð¤·¤Ä¤Ä¡¢ËüÇîÊÄËë¤Þ¤Ç¿Íµ¤¤òÊÝ¤ÁÂ³¤±¤¿¡£
¡Ö3850±ß¡×¤È¤¤¤¦²Á³Ê¤ËÈÝÄêÅª¤Ê°Õ¸«¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿³«ËëÅö½é¤«¤é¡¢¤Ê¤¼É¾²Á¤¬¹¥Å¾¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤«¡£Å¹ÊÞ¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö¤Þ¤Í¤¿©ÉÊ¡×ÃÝÅÄÅµ¹â¼ÒÄ¹¤Ë¤ªÏÃ¤ò»Ç¤¤¡¢·ãÆ°¤ÎËüÇî´ü´Ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£
¢£3850±ß¤Ë¤Ï¤Á¤ã¤ó¤ÈÍýÍ³¤¬¤¢¤ë
¡Ö¤Þ¤Í¤¤Î¤¨¤¤½¤Ð¡×¤Ï¤â¤È¤â¤È¡¢¸½ºß¤ÎJRÉ±Ï©±Ø¹½Æâ¤Ç¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö±Ø¤½¤Ð¡×¡Ê±ØÍøÍÑ¼Ô¸þ¤±¤Î¤½¤ÐÅ¹¡Ë¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¡£1949Ç¯¤ÎÈ¯Çä¤«¤é´û¤Ë80Ç¯¶á¤¤Îò»Ë¤¬¤¢¤ê¡¢¡Ö²«¿§¤¤Ãæ²ÚÌÍ¤ËÏÂÉ÷¤À¤·¡×¤È¤¤¤¦ÆÈÆÃ¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò´Ó¤¯°ìÇÕ¤Ï¡¢Îó¼Ö¤Î¾è¤ê´¹¤¨µÒ¤ä³Ø¹»µ¢¤ê¤Î¹â¹»À¸¡¢Å´Æ»¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£
¤³¤Î¡Ö¤¨¤¤½¤Ð¡×¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤Þ¤Í¤¿©ÉÊ¡×¤Ï¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ø¤Î½ÐÅ¹¤ò»×¤¤Î©¤Ä¡£¤½¤·¤Æ¡¢´°À®¤·¤¿¡ÖMANEKI FUTURE STUDIO¡×¤Î´ÇÈÄ¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ³«È¯¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¡Ö¤¨¤¤½¤Ð¡×¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿¡Öµæ¶Ë¤Î¿À¸Íµí¤¹¤¾Æ¤¤¨¤¤½¤Ð¡×¡Ê°Ê²¼¡§¡Öµæ¶Ë¤Î¤¨¤¤½¤Ð¡×¡Ë¤À¡£
ÉáÄÌ¤Î¡Ö¤¨¤¤½¤Ð¡×¤È¡Öµæ¶Ë¤Î¤¨¤¤½¤Ð¡×¤Î°ã¤¤¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¶Ë¾å¤Î¿©ºà¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¼ê´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£ÄÌ¾ï¤Î¡Ö¤¨¤¤½¤Ð¡×¤¬¡È¤«¤ó¿å¡É¤ò»È¤Ã¤¿Ãæ²Ú¤á¤ó¡ÜÏÂÉ÷¤À¤·¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Öµæ¶Ë¤Î¤¨¤¤½¤Ð¡×¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎÀ¸¤á¤ó¤È¡¢¥Û¥¿¥Æ¡¦¥Ï¥Þ¥°¥ê¤Ê¤É¤Ç¤È¤Ã¤¿½Ð½Á¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢¤ªËß¤Ë¾è¤»¤Æ±¿¤ó¤Ç¤¤¤ë»þÅÀ¤Ç¹á¤ê¤¬°ã¤¦¡£
¤½¤·¤Æ¡Öµæ¶Ë¤Î¤¨¤¤½¤Ð¡×¤Ï¡¢»°ÂçÏÂµí¤Î°ì³Ñ¤ò¤Ê¤¹¥Ö¥é¥ó¥Éµí¡¦¿À¸Íµí¤Î¸ª¥í¡¼¥¹Æù¤¬¡¢¤¿¤Ã¤×¤ê100g¤â¾è¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ÎÈïºÒÃÏÉü¶½¤Î´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤ÆÎØÅçÅÉ¤Î¼¿´ï¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤¨¤¤½¤Ð¡×¤È¤Ï¸«¤«¤±¤¬»÷¤Æ¤¤¤Æ¤âÊÌ¸Ä¤Î¤â¤Î¤Ç¡¢¡Ö3850±ß¡×¤È¤¤¤¦²Á³Ê¤Ë¸«¹ç¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¡£
¢£ÈóÆñ¤ÎÀ¼¤â¡Ö¼ÂºÝ¿©¤Ù¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¤È¤³¤í¤¬¡¢¤³¤Î²Á³ÊÀßÄê¤¬¡Ö¹â¤¹¤®¤ë¡×¤ÈÈãÈ½¤òÍá¤Ó¤¿¡£³µ¤·¤Æ¹â³Û¤Ê¡ÖËüÇî¥°¥ë¥á¡×¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢500±ßÁ°¸å¤Î¡Ö¤¨¤¤½¤Ð¡×¤ÈÈæ³Ó¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤³¤È¤¢¤ë¤´¤È¤ËÈãÈ½¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¡£½µ´©»ï¤ä¥Í¥Ã¥ÈÇÞÂÎ¤Ç¤¹¤é¡¢¡Ö½îÌ±´¶³Ð¤¬¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤È½ñ¤Î©¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê¤óÃÏ¸µ¤ä¤È1000±ß¤Ç¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¡×¤Ê¤É¤È¡¢¤¤¤Á»ö¶È¼Ô¤Ë¸«Åö°ã¤¤¤Î°Õ¸«¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¿¡£
¤Þ¤Í¤¿©ÉÊ¡¦ÃÝÅÄÅµ¹â¼ÒÄ¹¤Ï¤â¤È¤è¤ê¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿À¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¸½ÃÏ¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤«¤éÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È°Õ¸«¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¿¡£·ë²Ì¤«¤é¸À¤¦¤È¡¢5·î¡¦6·î¤ÈËüÇî²ñ´ü¤¬²á¤®¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡Öµæ¶Ë¤Î¤¨¤¤½¤Ð¡×¤ÎÈãÈ½¤ÏµÞÂ®¤Ë¤ä¤ï¤é¤¤¤À¡£¡ÖMANEKI FUTURE STUDIO¡×¤Ï½µËö¤òÃæ¿´¤Ë¹ÔÎó¤¬Àä¤¨¤º¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤ÇÆø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
1Æü100ÇÕÄøÅÙ¤ÎÈÎÇä¤òÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¡Öµæ¶Ë¤Î¤¨¤¤½¤Ð¡×¤ÎÇä¤ì¹Ô¤¤â¡¢³«ËëÅö½é¤Ë1Æü300ÇÕ¤òµÏ¿¡£¤½¤Î¸å¤Ïµ¤²¹¤Î¾å¾º¤Ë¤Ä¤ì¤Æ100ÇÕÄøÅÙ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢²Æ¾ì¸þ¤±¤Î¡Öµæ¶Ë¡×¥·¥ê¡¼¥º¤È¤·¤ÆÅêÆþ¤·¤¿¡Ö»ÍÂçÎ¦²£ÃÇ¥¹¥Ñ¥¤¥·¡¼Îä¤ä¤·Ã´¡¹ÌÍ¡×¡ÖËÜµ¤¤ÎÎä¤ä¤·½Ð½ÁÃãÄÒ¤±¡×¤¬½çÄ´¤Ë¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¡Öµæ¶Ë¡×¥·¥ê¡¼¥º¤À¤±¤Ç3ËüÇÕÄøÅÙ¤òÈÎÇä¤Ç¤¤¿¤½¤¦¤À¡£
¤Þ¤¿ÍèµÒ¤ÎÈ¿±þ¤â¡¢³«ËëÄ¾¸å¤Ï¡ÖÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡×¡ÖÍÍ»Ò¸«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢ÅÓÃæ¤«¤é¡Ö¤¤¤Á¤É¿©¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¡Öµæ¶Ë¤Î¤¨¤¤½¤Ð¡×ÌÜÅª¤ÇÍèÅ¹¤µ¤ì¤ëÊý¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤ÏÈãÈ½¤ÎÀ¼¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡Öµæ¶Ë¤Î¤¨¤¤½¤Ð¡×¤ÎÉ¾²Á¤Ï¡¢¤Ê¤¼¹¥Å¾¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¢£¿©¤Ù¤º¤ËÈãÈ½¡¢¿©¤Ù¤ÆÇ¼ÆÀ
ÃÝÅÄ¼ÒÄ¹¤Ë¤è¤ë¤È¡¢5·î¤´¤í¤«¤éYouTube¤ä¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Î¾Ò²ð¤Ê¤É¤Ç¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¡ÊË¬Æü´Ñ¸÷µÒ¡Ë¿Íµ¤¤â¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡ÖËüÇîÁ´ÂÎ¤Î¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ÊÉ¾²Á¤¬¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ËÊÑ¤ï¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢¡Öµæ¶Ë¤Î¤¨¤¤½¤Ð¡×¤ÎÉ¾²Á¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡×¤½¤¦¤À¡£ÈãÈ½°ìÊÕÅÝ¤Ç¤¢¤Ã¤¿³«ËëÅö½é¤ÎÉ÷É¾¤òÊ¤¤·¤¿ËüÇî¤ÈÆ±ÍÍ¡¢¡ÖÌÌÇò¤¤¤â¤Î¤ÏÌÌÇò¤¤¡¢ÎÉ¤¤¤â¤Î¤ÏÎÉ¤¤¡×¤È¸À¤¨¤ë°Õ¼±¤ÎÊÑ²½¤â¤¢¤ê¡¢¡Ö¡É¼ÂºÝ¿©¤Ù¤Æ¡ÉÉ¾²Á¤ò¹¥Å¾¤µ¤»¤¿¡×¿Í¡¹¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡ÖMANEKI FUTURE STUDIO¡×¤ÎÅ¹ÊÞÇä¤ê¾å¤²¤â½çÄ´¤Ç¡¢Â¿µÒ¤ò¤µ¤Ð¤¤¤ì¤Ê¤¤Æü¤Ç¤â¡¢Ê»Çä¤Î±ØÊÛ¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤¬²Ô¤°¤È¤¤¤¦»×¤ï¤ÌÊä´°¸ú²Ì¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¶ñÂÎÅª¤ÊÇä¤ê¾å¤²¤ÏÈó¸øÉ½¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡ÖGWÌÀ¤±¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤ÈÇÜÁý¡×¤¹¤ë¤Û¤É¤Ë½çÄ´¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤â¤½¤â¡¢¿À¸Íµí¤Î¸ª¥í¡¼¥¹¤ÏÀºÆùÅ¹¤À¤È100g3000±ßÄøÅÙ¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Öñ»Ò3Î³2300±ß¡×¡Ö¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¤¬2000±ß¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¾¦ÉÊ¤¬ÊÂ¤ÖËüÇî²ñ¾ì¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¹â²Á¡×¤Ç¤â¡Ö³ä¹â¡×¤ÊÊý¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿¡Ö¤Þ¤Í¤¿©ÉÊ¡×¤â¡Ö¤¨¤¤½¤Ð¡×°ÊÁ°¤Î1888¡ÊÌÀ¼£21¡ËÇ¯¤«¤é±ØÊÛ¤ÎÀ½Â¤¶È¼Ô¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥×¥ì¥ß¥¢´¶¤Î¤¢¤ë¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤òÈÎÇä¤¹¤ë¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¤â¤È¤è¤ê»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Î¡Öµæ¶Ë¤Î¤¨¤¤½¤Ð¡×¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¡Ö¤Þ¤Í¤¿©ÉÊ¡×¤Î±ØÊÛ¶È¼Ô140Ç¯¡¢±Ø¤½¤Ð¶È¼Ô70Ç¯¤ÎÃÎ¸«¤¬À¸¤«¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢Áá¡¹¤ËÍý²ò¤µ¤ì¤¿Í×°ø¤Ï¡Ö¿À¸Íµí¤¬Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¥É¡¼¥ó¤È¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤âÌ£Êý¤·¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¢£½ÐÅ¹¤ÏÀÖ»ú³Ð¸ç¤À¤Ã¤¿¤¬¡Ä
¤µ¤Æ¡¢¡Ö¤Þ¤Í¤¿©ÉÊ¡×¤ÎËüÇî¤Ø¤Î½ÐÅ¹¤Ï¹õ»ú¤ò¥¡¼¥×¤Ç¤¤¿¤Î¤«¡£4·î¤Ë¡Ö¤Þ¤Í¤¿©ÉÊ¡×¤Ë¼èºà¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡Ö¤¿¤Ã¤¿È¾Ç¯¡Ê184Æü¡Ë¤·¤«±Ä¶È¤·¤Ê¤¤¤¦¤¨¤Ë¡¢·úÀßÈñÍÑ¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢ÀÖ»ú¤ÏÉ¬»ê¡×¤È¤Î¸«ÄÌ¤·¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¤É¤¦¤«¡©¡¡¡Ä¡ÄÃÝÅÄ¼ÒÄ¹¤Ë¤è¤ë¤È¡ÖÂ¿µÒ¤ò¤µ¤Ð¤¤¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤Ë¤â»ý¤Áµ¢¤ê¤ÎÊÛÅö¤ÇÇä¤ê¾å¤²¤ò¿¤Ð¤»¤¿¡×¤È¤¤¤¦¸ú²Ì¤â¤¢¤ê¡¢¡ÖMANEKI FUTURE STUDIO¡×¤Î¼ý»Ù¤ÏºÇ½ªÅª¤Ë¡Ö¥È¥ó¥È¥ó¡Ê¼ý»Ù¶Ñ¹Õ¡Ë¡×¤Þ¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤¤¤±¤½¤¦¤À¤È¤¤¤¦¡£
¤Ç¤Ï¡¢ÀÖ»ú³Ð¸ç¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ËüÇî½ÐÅ¹¤Ë¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©¡¡ÃÝÅÄ¼ÒÄ¹¤Ë»Ç¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤Ë¤Þ¤Í¤¤Î¡Ø¤¨¤¤½¤Ð¡Ù¡Ø±ØÊÛ¡¦ÊÛÅö¡Ù¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤³¤È¡×¤òµó¤²¤¿¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢ËüÇî½éÆü¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î¹ñÉÐ¡¦ÍèÉÐ¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢ÄÌ¾ï¤ÎÊÛÅö¤ä¥Ù¥¸¥¿¥ê¥¢¥óÊÛÅö¤ò¡¢³«ËëÆü¤À¤±¤Ç1500¿©¤âÄó¶¡¡£¡ÖÀÐÇËÌÐÁíÍý¡ÊÅö»þ¡Ë¤â¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¹ñÆâ³°¤ÎÍ×¿Í¤¬¡Ö¤Þ¤Í¤¿©ÉÊ¡×¤Î¤¨¤¤½¤Ð¡¦ÊÛÅö¤ò¿©¤Ù¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¤Þ¤¿Å¹ÊÞ¤Ç¤âÂ¾¹ñ¤Î¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Î¿Í¡¹¤¬¡Ö¤¤¤Á¤É¿©¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡Öµæ¶Ë¤Î¤¨¤¤½¤Ð¡×¤ò¿©¤Ù¤ËÍè¤Æ¸òÎ®¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤³¤¦¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¸òÎ®¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÃÝÅÄ¼ÒÄ¹¤Ï¡ÖÀ¤³¦¤Ë¡Ø¤¨¤¤½¤Ð¡Ù¡ØÊÛÅö¡Ù¤ÏÄÌÍÑ¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡ÖÃ¡¤¤¢¤¦¤è¤ê¹â¤á¤¢¤¦À¤¤ÎÃæ¤Ë¡×
¤â¤È¤â¤È¡Ö¤Þ¤Í¤¿©ÉÊ¡×¤Ï¡¢¥¹¥¤¥¹¡¦¥Á¥å¡¼¥ê¥Ò¤Ê¤É¤ÇÊÛÅöÈÎÇä¤ò¹Ô¤Ã¤¿¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ê¡¢ÍèÇ¯1·î¤Ë¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Ñ¥ê¤Ë¤ªÊÛÅöÈÎÇä¤Î¾ïÀßÅ¹¤ò³«¤¯¤Ê¤É¡¢¿©ÉÊ¸¡ºº¤Î¥ë¡¼¥ë¤äÉ÷½¬¤Ê¤É¤¬°ã¤¦³Æ¹ñ¤Ç¡ÖBENTO¡ÊÊÛÅö¡Ë¡×¤òÈÎÇä¤¹¤ë¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¡£2030Ç¯¤Ë¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡¦¥ê¥ä¥É¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëËüÇî¤Ø¤Î½ÐÅ¹¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
°ìÊý¤Ç¹ñÆâ¤Ç¤Ï¡¢³ÆÃÏ¤Î±ØÊÛ¡¦±Ø¤½¤Ð¶È¼Ô¤¬¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë¤è¤ë»îÎý¤òµ¡¤Ë¡¢Á´¹ñ¤ÎºÅ»ö¡¦¥Õ¥§¥¢¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡ÖÎäÅàÈÇ¤Î³«È¯¡¦ÄÌÈÎ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÈÎÏ©¤ò³ÈÂç¤¹¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¡£¹ñºÝÅ¸³«¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÊÛÅö¤Î¶¦Æ±³«È¯¤È¤¤¤¦¶¯¤ß¤ò»ý¤Ä¡Ö¤Þ¤Í¤¿©ÉÊ¡×¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢½ÐÅ¹¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆÀ¤¿¹ñÆâ³°¤Ç¤Î·Ò¤¬¤ê¤Ï¡¢¡ÖËüÇî¥ì¥¬¥·¡¼¡Ê°ä»º¡Ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢º£¸å¤È¤âÀ¸¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤À¡£
¤È¤â¤¢¤ìÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ï½ªÎ»¤·¡¢¡ÖMANEKI FUTURE STUDIO¡×¤â184Æü´Ö¤Ë¤ª¤è¤Ö±Ä¶È¤ò½ªÎ»¤·¤¿¡£
¡Ö3850±ß¡×¤È¤¤¤¦²Á³Ê¤ÇÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡Öµæ¶Ë¤Î¤¨¤¤½¤Ð¡×¤Ï¡¢¡ÖWA!DINING MANEKI É±Ï©¾ëÁ°Å¹¡×¤Î8·î¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È»þ¤Ë¤â¡¢É±Ï©¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤ÆÈÎÇä¤µ¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿É±Ï©¥ê¥Ð¡¼¥·¥Æ¥£¤Ç3Æü´Ö¡¢¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¡¢º£¸å¤âËüÇî²ñ¾ì°Ê³°¤Î¤É¤³¤«¤Ç¸«¤«¤±¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
È¾Ç¯¤ËµÚ¤ÖËüÇî¤ÎÊÄËë¡£ÃÝÅÄ¼ÒÄ¹¤Ï¡Ö3850±ß¡×¤È¤¤¤¦²Á³Ê¤¬À¸¤ó¤À»×¤ï¤Ì¥Ï¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ä¤Ä¡¢¡ÖÎÉ¤¤¤â¤Î¤òºî¤Ã¤Æ¤ªµÒÍÍ¤ÎÉ¾²Á¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ï°¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Ã¡¤¤¢¤¦¤è¤ê¡¢¹â¤á¤¢¤¦À¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¡¢ËüÇî´ü´ÖÃæ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
