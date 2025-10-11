私の初恋は、中国の海南島でした。2015年9月、当時21歳の大学生だった私は、知人の紹介で兵庫県が主催する海外養成塾に参加し、中国の海南島と香港を訪れました。この海外養成塾は、兵庫県が関西の若者を募り、2年に一度東南アジアの地域を実際に訪れ、現地企業や文化・歴史について学ぶ研修旅行です。貧乏学生だった私には、旅費の半額を県が負担してくれるこのプログラムは、海外へ行く絶好の機会でした。参加者は学生や社会人を