栃木シティは10月11日、J３第31節で奈良クラブとホームで対戦。３−０で快勝した。39分に森俊貴の得点で先制。56分に追加点を挙げたピーター・ウタカは、73分にダメ押しのゴールを決める。１試合で２得点のウタカ。特筆すべきは、超絶技巧による２つ目のゴールだ。ボックス内で森からのパスを受ける。寄せてきた相手の股の間にヒールでボールを流す。入れ替わってそのまま右足でゴール左に流し込んだ。 Jリーグの公