食品のセレクトショップ「DEAN & DELUCA(ディーン&デルーカ)」は10月16日から、オンラインストアで2026年福袋の受注を開始する。「口福を詰め込んだ 福袋2026」(税込8,640円)には、限定トートバッグ、2026年の干支「午(うま)」にちなんだクッキー缶、タンブラーなど計8点が入っている。数量限定でなくなり次第、販売終了となる。購入は1人1点まで。「DEAN & DELUCA(ディーン&デルーカ)」店舗〈ディーン&デルー