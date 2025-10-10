DEAN & DELUCA¡ÖÊ¡ÂÞ2026¡×¼õÉÕ³«»Ï¡¢ÀÖ¤¤¸ÂÄê¥È¡¼¥È¤Ë¥¯¥Ã¥¡¼´ÌŽ¥¥Ü¥È¥ëŽ¥¥Ý¥Ã¥×¥³¡¼¥ó¤Ê¤ÉµÍ¤á¹ç¤ï¤»
¿©ÉÊ¤Î¥»¥ì¥¯¥È¥·¥ç¥Ã¥×¡ÖDEAN & DELUCA(¥Ç¥£¡¼¥ó&¥Ç¥ë¡¼¥«)¡×¤Ï10·î16Æü¤«¤é¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ç2026Ç¯Ê¡ÂÞ¤Î¼õÃí¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£
¡Ö¸ýÊ¡¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À Ê¡ÂÞ2026¡×(ÀÇ¹þ8,640±ß)¤Ë¤Ï¡¢¸ÂÄê¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¡¢2026Ç¯¤Î´³»Ù¡Ö¸á(¤¦¤Þ)¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¥¯¥Ã¥¡¼´Ì¡¢¥¿¥ó¥Ö¥é¡¼¤Ê¤É·×8ÅÀ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ç¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤È¤Ê¤ë¡£¹ØÆþ¤Ï1¿Í1ÅÀ¤Þ¤Ç¡£
¡ÖDEAN & DELUCA(¥Ç¥£¡¼¥ó&¥Ç¥ë¡¼¥«)¡×Å¹ÊÞ¡Ò¥Ç¥£¡¼¥ó&¥Ç¥ë¡¼¥«¡ÖÊ¡ÂÞ2026¡×ÆâÍÆ¡Ó
¡Ò1¡ÓÊ¡ÂÞ2026¸ÂÄê¥Ý¥±¥Ã¥È¥³¥Ã¥È¥ó¥È¡¼¥È ¥ì¥Ã¥É
¡Ò2¡Ó¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥¹¥¯¥ê¥å¡¼¥Ü¥È¥ë ¥Û¥ï¥¤¥È
¡Ò3¡ÓÊ¡ÂÞ¥¯¥Ã¥¡¼´Ì
¡Ò4¡Ó¥Ë¥å¡¼¥¤¥ä¡¼¥Ö¥ì¥ó¥É¥Æ¥£¡¼´Ì
¡Ò5¡Ó¥Ë¥å¡¼¥¤¥ä¡¼¥Ö¥ì¥ó¥É¥³¡¼¥Ò¡¼Ž¥¥·¥ó¥°¥ë¥Ö¥ê¥å¡¼
¡Ò6¡Ó¥ê¥Ã¥Ñ ¥Ð¡¼¥ÁŽ¥¥Ç¥£Ž¥¥À¡¼¥Þ
¡Ò7¡Ó¥Ý¥Ã¥×¥³¡¼¥ó¥Ë¥å¡¼¥¤¥ä¡¼¥ß¥Ã¥¯¥¹
¡Ò8¡Ó¥Ñ¥Ñ¥Ö¥Ö¥ì¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥Ë¥å¡¼¥¤¥ä¡¼¥ß¥Ã¥¯¥¹
DEAN & DELUCA¡Ö¸ýÊ¡¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À Ê¡ÂÞ2026¡×
2026Ç¯¤ÎÊ¡ÂÞ¤Ï¡¢Á¯¤ä¤«¤ÊÀÖ¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯¥³¥Ã¥È¥óÀ½¤Î¸ÂÄê¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¤ËµÍ¤á¹ç¤ï¤»¤ÆÄó¶¡¤¹¤ë¡£´³»Ù¡Ö¸á(¤¦¤Þ)¡×¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à¡¢¿·Ç¯¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¥Ë¥å¡¼¥¤¥ä¡¼¥Ö¥ì¥ó¥É¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¤È¤ªÃã¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤Î²Û»Ò¤òµÍ¤á¹ç¤ï¤»¤¿¡£
Ê¡ÂÞ¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ç¤Î¼õÃíÈÎÇä¤È¤Ê¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢°ìÉô¤Î¥Ç¥£¡¼¥ó&¥Ç¥ë¡¼¥«¤Î¥Þ¡¼¥±¥Ã¥ÈÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï¡¢Ç¯»Ï¤Ë¼ã´³¿ô¤ÎÅ¹Æ¬ÈÎÇä¤ò¹Ô¤¦¡£¥«¥Õ¥§Å¹ÊÞ¤Ç¤Ï¡¢Ç¯»Ï¤ÎÅ¹Æ¬ÈÎÇä¤Ï¹Ô¤ï¤Ê¤¤¡£
DEAN & DELUCA¡Ö¸ýÊ¡¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À Ê¡ÂÞ2026¡×¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ¤Î°ìÉô
¡Ö¸ýÊ¡¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À Ê¡ÂÞ2026¡×¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¾ÜºÙ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¢¡Ê¡ÂÞ2026¸ÂÄê¥Ý¥±¥Ã¥È¥³¥Ã¥È¥ó¥È¡¼¥È ¥ì¥Ã¥É
ÀÖ¤ò´ðÄ´¤Ë¡ÖDEAN & DELUCA¡×¤Î»É½«¥í¥´¤ò»Ü¤·¤¿¥³¥Ã¥È¥óÀ¸ÃÏ¤Î¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¡£ÆâÂ¦¤Ï¤¢¤¨¤Æ¥Ý¥±¥Ã¥È¤ä»ÅÀÚ¤ê¤¬¤Ê¤¯¡¢³°Â¦¤Ë¥Ý¥±¥Ã¥È¤ò3¤ÄÇÛÃÖ¤·¤¿¡£¥Ð¥Ã¥°¤ÎÂç¤¤µ¤Ï¡¢¹â¤µ320mm(¥Ï¥ó¥É¥ë500mm)¡ß²£ÉýÌó380mm¡ß¥Þ¥ÁÌó160mm¡£
DEAN & DELUCA¡ÖÊ¡ÂÞ2026¸ÂÄê¥Ý¥±¥Ã¥È¥³¥Ã¥È¥ó¥È¡¼¥È ¥ì¥Ã¥É¡×
¢¡¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥¹¥¯¥ê¥å¡¼¥Ü¥È¥ë ¥Û¥ï¥¤¥È
¥¹¥¯¥ê¥å¡¼¥¿¥¤¥×¤Î¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥Ü¥È¥ë¡£¥Þ¥Ã¥È¤ÊÇò¤ÎÅÉÁõ¤Ë¥·¥ë¥Ð¡¼¤Î¡ÖDEAN&DELUCA¡×¤Î¥í¥´¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËâË¡ÉÓ¹½Â¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢²¹¤«¤¤°û¤ßÊª¡¢Îä¤¿¤¤°û¤ßÊª¤É¤Á¤é¤Ç¤â»ÈÍÑ²ÄÇ½¡£ÍÆÎÌ¤Ï300ml¡£Âç¤¤µ¤Ï¡¢Ä¾·ÂÌó58mm¡ß¹â¤µÌó170mm¡£
¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥¹¥¯¥ê¥å¡¼¥Ü¥È¥ë ¥Û¥ï¥¤¥È
¢¡Ê¡ÂÞ¥¯¥Ã¥¡¼´Ì
2026Ç¯¤Î´³»Ù¡Ö¸á(¤¦¤Þ)¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤ÀÊ¡ÂÞ¸ÂÄê¤Î¥¯¥Ã¥¡¼´Ì¡£¡ÖDEAN & DELUCA¡×¤Î¥í¥´¤¬Æþ¤Ã¤¿»Í³Ñ¤¤¥´¡¼¥ë¥É´Ì¤Ë¡¢7¼ïÎàŽ¥·×21Ëç¤Î¥¯¥Ã¥¡¼¤òµÍ¤á¹ç¤ï¤»¤¿¡£Ãæ¤Ë¤Ï¥Á¥§¥¹¤Î¥Ê¥¤¥ÈÉ÷¤ä¡¢¥Á¥§¥¹È×É÷¤È¤¤¤Ã¤¿¸á(¤¦¤Þ)¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥¯¥Ã¥¡¼¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Ê¡ÂÞ¥¯¥Ã¥¡¼´Ì 7¼ï·×21ËçÆþ¤ê
¢¡¥Ë¥å¡¼¥¤¥ä¡¼¥Ö¥ì¥ó¥É¥Æ¥£¡¼´Ì
´Ý¤¤¥´¡¼¥ë¥É¤Î´Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¥Æ¥£¡¼¥Ð¥Ã¥°(3¸ÄÆþ¤ê)¡£¥¸¥ã¥¹¥ß¥óÃã¤Ë¡¢¤ê¤ó¤´¤ä¥ì¥â¥ó¥Ô¡¼¥ë¡¢¥Ð¥é¤Î²Ö¤Ó¤é¤ò¥Ö¥ì¥ó¥É¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ë¥å¡¼¥¤¥ä¡¼¥Ö¥ì¥ó¥É¥Æ¥£¡¼´Ì 3pcsÆþ¤ê
¢¡¥Ë¥å¡¼¥¤¥ä¡¼¥Ö¥ì¥ó¥É¥³¡¼¥Ò¡¼Ž¥¥·¥ó¥°¥ë¥Ö¥ê¥å¡¼
¥É¥ê¥Ã¥×¥¿¥¤¥×¤Î¸ÂÄê¥Ö¥ì¥ó¥É¥³¡¼¥Ò¡¼(5¥Ñ¥Ã¥¯Æþ¤ê)¡£¥±¥Ë¥¢¤Î¥¬¥Á¥å¥ä¥Ë¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¤È¡¢¥¨¥ë¥µ¥ë¥Ð¥É¥ë¤Î¥Ö¥¨¥Î¥¹¥¢¥¤¥ì¥¹ÇÀ±à¤Î¥ª¥ê¥¸¥ó¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡£¥¸¥ã¥¹¥ß¥ó¤ò»×¤ï¤»¤ë¾åÉÊ¤Ê¹á¤ê¡¢¥°¥ì¡¼¥×¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ä¥Ô¡¼¥Á¤Î²Ì¼Â´¶¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ë¥Ü¥Ç¥£¡¢¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¤Î´Å¤µ¤ò´¶¤¸¤ëÍ¾±¤¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥Ë¥å¡¼¥¤¥ä¡¼¥Ö¥ì¥ó¥É¥³¡¼¥Ò¡¼Ž¥¥·¥ó¥°¥ë¥Ö¥ê¥å¡¼ 5pcsÆþ¤ê
¢¡¥ê¥Ã¥Ñ ¥Ð¡¼¥ÁŽ¥¥Ç¥£Ž¥¥À¡¼¥Þ
¥¤¥¿¥ê¥¢Ž¥¥Ô¥¨¥â¥ó¥Æ¤ÎÅÁÅýÅª¤Ê¥¯¥Ã¥¡¼¥µ¥ó¥É(¥¢¡¼¥â¥ó¥ÉŽ¥¥«¥«¥ª)¡£·Ú¤¤¥¯¥Ã¥¡¼À¸ÃÏ¤Ë¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ò¶´¤ó¤À¾®²Û»Ò¡£¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ë¤è¤¯¹ç¤¦Ì£¤ï¤¤¤Ç¡¢¹ÈÇò¤ÎÊñÁõ»æ¤ËÊñ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£6¸ÄÆþ¤ê¡£
¥ê¥Ã¥Ñ ¥Ð¡¼¥ÁŽ¥¥Ç¥£Ž¥¥À¡¼¥Þ 6¸ÄÆþ¤ê(¥¢¡¼¥â¥ó¥ÉŽ¥¥«¥«¥ª)
¢¡¥Ý¥Ã¥×¥³¡¼¥ó¥Ë¥å¡¼¥¤¥ä¡¼¥ß¥Ã¥¯¥¹
¹ÈÇò¤Ç»Å¾å¤²¤¿¥Ë¥å¡¼¥¤¥ä¡¼´ü´Ö¸ÂÄê¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤Î¥Ý¥Ã¥×¥³¡¼¥ó¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Ç°¦¤µ¤ì¤ë¥³¥³¥¢¥±¡¼¥¡Ö¥ì¥Ã¥É¥Ù¥ë¥Ù¥Ã¥È¡×¤È¡¢Í¥¤·¤¤´Å¤µ¤Î¡Ö¥Ð¥Ë¥é¡×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡£ÆâÍÆÎÌ60g¡£
¥Ý¥Ã¥×¥³¡¼¥ó¥Ë¥å¡¼¥¤¥ä¡¼¥ß¥Ã¥¯¥¹60g(¥ì¥Ã¥É¥Ù¥ë¥Ù¥Ã¥ÈŽ¥¥Ð¥Ë¥é)
¢¡¥Ñ¥Ñ¥Ö¥Ö¥ì¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥Ë¥å¡¼¥¤¥ä¡¼¥ß¥Ã¥¯¥¹
Ê¡ÂÞ¸ÂÄê¤Î¥¥ã¥ó¥Ç¥£¥ß¥Ã¥¯¥¹¡£¥Ñ¥Ñ¥Ö¥Ö¥ì¤ÎÄêÈÖ¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¡Ö¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥ß¥Ã¥¯¥¹¡×¤Ë¡¢2026Ç¯¤Î´³»Ù¡Ö¸á(¤¦¤Þ)¡×¤ä¡ÖÊ¡¡×¡¢¡ÖÉÙ»Î»³¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤ªÀµ·î¤é¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÍî¤È¤·¹þ¤ó¤À¡£¿¦¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼êºî¶È¤Ç¤Ä¤¯¤é¤ì¤¿³¨ÊÁ¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£
¥Ñ¥Ñ¥Ö¥Ö¥ì¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥Ë¥å¡¼¥¤¥ä¡¼¥ß¥Ã¥¯¥¹ 30g¡ÒÊ¡ÂÞÍ½Ìó¤Ç100¿Í¤ËÅö¤¿¤ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤â¡Ó
¤Þ¤¿¡¢Ê¡ÂÞ¤òÍ½Ìó¤·¤¿¿Í¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç¹ç·×100¿Í¤ËÅö¤¿¤ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤âÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¥®¥Õ¥È¥«¥¿¥í¥°¥×¥é¥Á¥Ê ¥«¡¼¥É¥¿¥¤¥×(10¿Í)
Â£¤êÊª¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤À¤È¤¤¤¦¥®¥Õ¥È¥«¥¿¥í¥°¡£¥«¥¿¥í¥°¸ÂÄê¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¾¦ÉÊ¤âÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¥×¥ì¡¼¥È&¥Ü¥¦¥ë¥»¥Ã¥È ¥Û¥ï¥¤¥È(10¿Í)
¥×¥ì¡¼¥È(Ä¾·Â24cm)2Ëç¡¢¥Ü¥¦¥ë(Ä¾·Â12cm)2¸Ä¤Î¥»¥Ã¥È¡£¿§¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¸ÂÄê¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¡£
£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë ¥â¥ì¥¹¥¥ó¥Î¡¼¥È¥Ö¥Ã¥¯(80¿Í)
¥¤¥¿¥ê¥¢È¯¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥Ê¥ê¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖMOLESKINE(¥â¥ì¥¹¥¥ó)¡×¤ÎDEAN & DELUCA ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Î¡¼¥È¡£
¡Ö¥®¥Õ¥È¥«¥¿¥í¥°¥×¥é¥Á¥Ê ¥«¡¼¥É¥¿¥¤¥×¡×¡Ö¥×¥ì¡¼¥È&¥Ü¥¦¥ë¥»¥Ã¥È ¥Û¥ï¥¤¥È¡×¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë ¥â¥ì¥¹¥¥ó¥Î¡¼¥È¥Ö¥Ã¥¯¡×
