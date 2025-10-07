ロッテは７日、荻野貴司外野手が今季限りで退団することを発表した。本人とはコーチ就任の打診を行うなど、話し合いを行ってきたが現役続行の意向が強く、本人の意思を尊重して退団する運びとなった。荻野は球団を通じ、「今シーズンをもちましてマリーンズのユニフォームを脱ぐこととなりました。入団から１６年間、応援していただいたファンの皆様、そして、ここまでサポートし続けて下さったスタッフ、関係者の方々、心より