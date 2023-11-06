2019年新人王の高橋礼が巨人へトレードとなったソフトバンクは6日、高橋礼投手、泉圭輔投手がアダム・ウォーカー外野手との2対1のトレードで巨人に移籍すると発表。高橋礼は2年目の2019年に12勝を挙げて新人王に輝いていた。これで今オフは、3人の元新人王の去就に動きがあった。高橋礼は2020年には中継ぎで52試合に登板したが、その後は不振に陥り、今季は5試合の登板で防御率10.80に終わった。トレードが発表されると、報道