ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > メニエール病のモー娘。横山玲奈が活動再開へ「体調も少しずつ...」 モーニング娘。 芸能人の怪我・病気 エンタメ・芸能ニュース オリコンニュース メニエール病のモー娘。横山玲奈が活動再開へ「体調も少しずつ...」 2025年10月6日 22時12分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと モーニング娘。'25のメンバーの横山玲奈が6日にブログを更新した 「体調も少しずつ良くなってきたため」と7日からの活動再開を報告 横山は9月にメニエール病を公表し、海外公演などの出演を見合わせていた 記事を読む おすすめ記事 【速報】「Aぇ! group」草間リチャード敬太さん釈放 謝罪し報道陣に頭を下げる「お騒がせして申し訳ございませんでした」目には涙 2025年10月6日 14時27分 有吉弘行 島田紳助さんの名前挙げ出演者に苦言「なめられてる」「ありえませんからね」オールスター後夜祭 2025年10月5日 18時28分 文筆家・塩谷舞さん 8月に長男出産「体外受精、高齢出産だと…」癒着胎盤で炎症、産後10日目で再入院 2025年10月5日 7時59分 「うつ病の人」は「どんな色を好む」傾向がある？緩和する色も解説！【医師監修】 2025年10月4日 11時0分 東急田園都市線・梶が谷駅付近で渋谷行き列車が回送列車と衝突 渋谷〜鷺沼間の上下線、大井町線・溝の口〜二子玉川間で始発から運転見合わせ 復旧めど立たず 2025年10月6日 6時6分