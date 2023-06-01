29日から完全養殖ウナギの試験販売が始まりました。日本人がこよなく愛するウナギの国内の供給量は、ピーク時の半分以下まで落ち込んでいますが、その状況が大きく変わろうとしています。29日、東京・築地にできた行列のお目当ては、大分・佐伯市の山田水産が手がけた世界初の“完全養殖”による「ウナギのかば焼き」です。29日から数量限定で山田水産の店舗やイオンのオンラインサイトなどで試験販売が始まりました。価格は従来の