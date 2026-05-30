中国メディアの環球時報によると、コリア・タイムズはこのほど、「中国の深センがアジアの最新グルメスポットになりつつある理由」とする記事を掲載した。記事はまず、「裕福で若い人口に支えられ、中国のシリコンバレーとも呼ばれる深センでは、過去10年間で高級レストランが急増し、現代の中国料理から西洋の高級料理まで、あらゆる料理が楽しめるようになった」とし、「深センの食文化は、革新的な料理コンセプトの急増によって