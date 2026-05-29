4月29日、東京都八王子市の住宅街近くにクマが現れ、現地で大騒ぎとなった。昨年も秋〜冬にかけてクマ出没の直接的・間接的な被害が相次ぎ、都市部進出の懸念や駆除を巡る賛否など、クマが全国で大きな問題となっている。しかし、いくら害獣被害が報道されたとて、正常性バイアスが働き、あたかも対岸の火事のように感じてしまってもおかしくはない。都市部在住で迷惑をこうむる身近な生物としては、やはり「虫」だろう。不快感を