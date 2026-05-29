東京都江戸川区で金塊の搬送業者を狙う目的で軍手を所持していたとして、警視庁小岩署は5月29日、強盗予備の疑いで職業不詳の男性（20）ら2人を逮捕したと、共同通信が報じた。この近くでは当時、金塊の搬送業者が車への積み込み作業中だったといい、警視庁は2人の間に面識がないことなどから、匿名・流動型犯罪グループ（匿流）による事件とみて調べているという。「高額バイト」をうたうSNSの投稿に乗り、気づけば犯罪グループの