メイク講師のSAKIです。20代の頃から眉メイク、何も変わってない…という方、今の時代に合ってないかも？かといって、どこから直せばいいのか分からない！という方に向け、失敗しない眉メイクの変え方を詳しく解説していきます。【詳細】他の記事はこちらまずは眉の角度から見直し！なだらかなアーチ眉へシフトチェンジ今の大人世代に馴染みがあるのは「眉山の位置が高い角度のある眉」かと思います。若い世代は「平行眉」といった