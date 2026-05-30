東京・江戸川区で強盗に入る準備をしたとして男2人が逮捕された事件で、このうちの1人が「金を盗りに行ってほしいと地元の先輩に言われた」と供述していることがわかりました。この事件は、おととい午前10時前、江戸川区東小岩の路上で、強盗する目的で軍手を持って車の中にいたとして田中航輝容疑者（20）と19歳の男が逮捕されたものです。2人は金塊業者を狙っていたとみられていて、現場近くの防犯カメラには、黒い乗用車に乗り