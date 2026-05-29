ノジマは5月29日、同日にグランドオープンする商業施設「パークシティ中野」（東京都中野区）2階に「ノジマ パークシティ中野店」をオープンした。●再開発で誕生駅直結予定の新商業施設2階に出店「パークシティ中野」は、中野駅北口から徒歩4分に位置する、住宅棟（パークシティ中野 ザ タワー エアーズ／ザ タワー ブリーズ）・オフィス棟（中野 M-SQUARE）で構成する大規模複合施設。低層部の商業ゾーン「Shops ＆ Restau