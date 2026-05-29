サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、最大20W出力の迫力サウンドとIPX7防水性能を備え、アウトドアでも長時間再生が楽しめるポータブルBluetoothスピーカー「400-SP127」を発売した。■コンパクトボディから響く、迫力の20Wサウンド本製品は、最大20W出力に対応したポータブルBluetoothスピーカー。45mm径のデュアルドライバーとパッシブラジエーターを搭載し、コンパクトサイズながら重低音か