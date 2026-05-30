事故があったのは羅臼町峯浜町の国道335号です。5月30日午前0時半ごろ、羅臼町方面に向かっていた乗用車が道路を飛び出してきた子グマ1頭とぶつかる事故がありました。警察によりますと、運転していた30代男性が道路を左から右に横断する親子グマの姿を確認。車を発進させた所、飛び出してきた別の子グマとぶつかったということです。男性にけがはありません。現場では死んだ子グマが見つかり、町が死骸を回収しました。