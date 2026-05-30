ラグビーの元日本代表ＦＷで伏見工業高（現京都工学院高）ラグビー部監督として全国大会優勝に導いた山口良治さんが２９日、脳梗塞のため京都市内で死去した。８３歳だった。「泣き虫先生」として人気テレビドラマ「スクール☆ウォーズ」のモデルにもなった。福井県出身の山口さんは日体大を卒業後の１９６５年に教員となり京都市役所チームに所属。日本代表にも選出されたした。現役を退いた７４年に伏見工の教員となり、ラグ