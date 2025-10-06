バンダイスピリッツは、『ドラゴンボールZ』より「S.H.Figuarts 超サイヤ人孫悟空＜怒りの戦士＞」(8,800円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて10月10日13時より予約受付開始、2026年7月発送予定。『ドラゴンボールZ』より、山吹色の道着が破れた青いシャツ姿の「超サイヤ人孫悟空」をS.H.Figuarts化。「フリーザ編」で激しい怒りによって目覚めた「超サイヤ人孫悟空」を、最新の新規可