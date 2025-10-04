¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¥·¥ê¡¼¥º15¼þÇ¯µÇ°´ë²è¥È¥ê¥Ó¥å¡¼¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¾ðÊó²ò¶ØÂè3ÃÆ¡ª¤·¤°¤ì¤¦¤¤¡¢Èõ¸ýÉö¤ÎVtuber2ÁÈ¤Î»²²Ã¤¬·èÄê¡ª
2010Ç¯¤Ë¡Ø¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¡Ù¤¬¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ°ÊÍè¡¢¡Ø¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¡Ù¡¢¡Ø¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó!!¡Ù¡¢¡Ø¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ªÆú¥öºé³Ø±à¥¹¥¯¡¼¥ë¥¢¥¤¥É¥ëÆ±¹¥²ñ¡Ù¡¢¡Ø¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼!!¡Ù¡¢¡Ø¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ªÏ¡¥Î¶õ½÷³Ø±¡¥¹¥¯¡¼¥ë¥¢¥¤¥É¥ë¥¯¥é¥Ö¡Ù¡¢¡Ø¥¹¥¯¡¼¥ë¥¢¥¤¥É¥ë¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ù¡¢2025Ç¯¤Ë¿·¤¿¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡Ø¥¤¥¥Å¥é¥¤¥Ö¡ª LOVELIVE! BLUEBIRD¡Ù¤Þ¤Ç¡¢¿ô¡¹¤Î¥·¥ê¡¼¥ººîÉÊ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¿¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¥·¥ê¡¼¥º¤¬¡¢2025Ç¯6·î¤Ç15¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¤½¤Î15¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¡¢¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¥·¥ê¡¼¥º½é¤Î»î¤ß¤È¤·¤Æ¡¢¹ë²Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡õºîÉÊ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¥·¥ê¡¼¥º¤Î³Ú¶Ê¤ò²Î¾§¤¹¤ë¡Ö¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¥·¥ê¡¼¥º ¥È¥ê¥Ó¥å¡¼¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡×¤ò2026Ç¯1·î14Æü¤ËÈ¯ÇäÍ½Äê¡£
¤½¤·¤Æ¡¢º£²ó¾ðÊó²ò¶ØÂè3ÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¡¢VTuber¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤·¤°¤ì¤¦¤¤¡×¡¢¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸½êÂ°¤Î¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¥é¥¤¥Ð¡¼¡ÖÈõ¸ýÉö¡×¤Î»²²Ã¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¤·¤°¤ì¤¦¤¤¤Ï¡¢¼«¿È¤¬¥ê¥ê¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤òÃ´Åö¤·¤¿¡Ø¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ªÏ¡¥Î¶õ½÷³Ø±¡¥¹¥¯¡¼¥ë¥¢¥¤¥É¥ë¥¯¥é¥Ö¡Ù¥¹¥ê¡¼¥º¥Ö¡¼¥±¤Î¡Ö¥Õ¥©¡¼¥Á¥å¥ó¥à¡¼¥Ó¡¼¡×¤ò¡¢Èõ¸ýÉö¤Ï¡Ø¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó!!¡ÙAqours¤Î¡ÖLanding action Yeah!!¡×¤ò¤½¤ì¤¾¤ì²Î¾§¤¹¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¥¢¥¤¥«¥Ä¡ª¥·¥ê¡¼¥º¡×¡¢Ado¡¢¡Ö¥¦¥ÞÌ¼ ¥×¥ê¥Æ¥£¡¼¥À¡¼¥Ó¡¼¡×¤Î²Î¾§³Ú¶Ê¤È²Î¾§¼Ô¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö¥¢¥¤¥«¥Ä¡ª¥·¥ê¡¼¥º¡×¤«¤é¤Ï¡Ø¥¢¥¤¥«¥Ä ¡ª¡Ù¤è¤ê¡¢¤ï¤«¡¦¤ë¤«¡¢¤¬¡¢Ï¡¥Î¶õ½÷³Ø±¡¥¹¥¯¡¼¥ë¥¢¥¤¥É¥ë¥¯¥é¥Ö¤Î¡ÖDream Believers¡×¤ò²Î¾§¡£Ado¤Ï¡¢¡Ø¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¡Ù¤è¤êÀ¾ÌÚÌî¿¿É±, ±àÅÄ³¤Ì¤, °¼À¥³¨Î¤¤Î3¿Í¤Ë¤è¤ë³Ú¶Ê¡Ösoldier game¡×¤ò²Î¾§¡£¡Ö¥¦¥ÞÌ¼ ¥×¥ê¥Æ¥£¡¼¥À¡¼¥Ó¡¼¡×¤«¤é¤Ï¡¢¥È¥¦¥«¥¤¥Æ¥¤¥ª¡¼ (CV. Machico), ¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥× (CV. ¹âÌøÃÎÍÕ), ¥´¡¼¥ë¥É¥·¥Ã¥× (CV. ¾åÅÄ Æ·), ¥¹¥Æ¥£¥ë¥¤¥ó¥é¥Ö (CV. µÜ²¼Ááµª), ¥¢¡¼¥â¥ó¥É¥¢¥¤ (CV. ÀÐ¸¶²Æ¿¥)¤Î5¿Í¤¬¡¢¡Ø¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¡Ù¦Ì¡Çs¤ÎÂåÉ½¶Ê¡ÖËÍ¤é¤Ïº£¤Î¤Ê¤«¤Ç¡×¤ò²Î¾§¤¹¤ë¡£¤É¤Î¤è¤¦¤Ê³Ú¶Ê¤Ë¤Ê¤ë¤«¡¢¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡£
¤Þ¤¿¡¢»²²Ã¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡õºîÉÊ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ï¤µ¤é¤ËÄÉ²Ã¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ê¤Î¤Ç¡¢Â³Êó¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡£¡ü¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó
¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¥·¥ê¡¼¥º ¥È¥ê¥Ó¥å¡¼¥È¥¢¥ë¥Ð¥à
¡Ö¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê¡×
¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡§V.A.
2026Ç¯1·î14ÆüÈ¯Çä
ÉÊÈÖ¡§LACA-25260
²Á³Ê¡§¡ï4,400¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥ì¡¼¥Ù¥ë¡§Lantis
»²²Ã¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡õºîÉÊ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼/²Î¾§³Ú¶Ê
¢¨½çÉÔÆ±¡£¼ýÏ¿¶Ê½ç¤Ï¸åÆü¸ø³«Í½Äê¡£
¡¦¥¢¥¤¥«¥Ä¡ª
¡ÖDream Believers¡×¡Ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡§¡Ø¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ªÏ¡¥Î¶õ½÷³Ø±¡¥¹¥¯¡¼¥ë¥¢¥¤¥É¥ë¥¯¥é¥Ö¡ÙÏ¡¥Î¶õ½÷³Ø±¡¥¹¥¯¡¼¥ë¥¢¥¤¥É¥ë¥¯¥é¥Ö¡Ë
²Î¡§¤ï¤«¡¦¤ë¤«
¡¦THE IDOLM@STER 765PRO ALLSTARS
¡ÖKiRa-KiRa Sensation!¡×¡Ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡§¡Ø¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¡Ù¦Ì¡Çs¡Ë
²Î¡§Å·³¤½Õ¹á (CV.ÃæÂ¼åéÎ¤»Ò)¡¢Ç¡·îÀéÁá (CV.º£°æËãÈþ)¡¢À±°æÈþ´õ (CV.Ä¹Ã«ÀîÌÀ»Ò)¡¢Çë¸¶ÀãÊâ (CV.ÀõÁÒ°ÉÈþ)¡¢µÆÃÏ ¿¿ (CV.Ê¿ÅÄ¹¨Èþ)
¡¦Ado
¡Ösoldier game¡×¡Ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡§¡Ø¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¡ÙÀ¾ÌÚÌî¿¿É±, ±àÅÄ³¤Ì¤, °¼À¥³¨Î¤¡Ë
¡¦¥¦¥ÞÌ¼ ¥×¥ê¥Æ¥£¡¼¥À¡¼¥Ó¡¼
¡ÖËÍ¤é¤Ïº£¤Î¤Ê¤«¤Ç¡×¡Ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡§¡Ø¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¡Ù¦Ì¡Çs¡Ë
²Î¡§¥È¥¦¥«¥¤¥Æ¥¤¥ª¡¼ (CV. Machico), ¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥× (CV. ¹âÌøÃÎÍÕ), ¥´¡¼¥ë¥É¥·¥Ã¥× (CV. ¾åÅÄ Æ·), ¥¹¥Æ¥£¥ë¥¤¥ó¥é¥Ö (CV. µÜ²¼Ááµª), ¥¢¡¼¥â¥ó¥É¥¢¥¤ (CV. ÀÐ¸¶²Æ¿¥)¡¦¥¥ß¤È¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥¥å¥¢¢ö
¡Ö·è¤á¤¿¤èHand in Hand¡×¡Ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡§¡Ø¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó!!¡Ù¹â³¤Àé²Î¡¢ºùÆâÍü»Ò¡¢ÅÏÊÕ ÍË¡Ë
²Î¡§¥¥å¥¢¥¢¥¤¥É¥ë(CV¡§¾¾²¬ÈþÎ¤)¡õ¥¥å¥¢¥¦¥¤¥ó¥¯(CV¡§郄¶¶¥ß¥Ê¥ß)¡õ¥¥å¥¢¥¥å¥ó¥¥å¥ó(CV¡§¹â¿¹ÆàÄÅÈþ)
¡¦¤·¤°¤ì¤¦¤¤
¡Ö¥Õ¥©¡¼¥Á¥å¥ó¥à¡¼¥Ó¡¼¡×¡Ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡§¡Ø¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ªÏ¡¥Î¶õ½÷³Ø±¡¥¹¥¯¡¼¥ë¥¢¥¤¥É¥ë¥¯¥é¥Ö¡Ù¥¹¥ê¡¼¥º¥Ö¡¼¥±¡Ë
¡¦½é²»¥ß¥¯
¡ÖFly with You!!¡×¡Ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡§¡Ø¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ªÆú¥öºé³Ø±à¥¹¥¯¡¼¥ë¥¢¥¤¥É¥ëÆ±¹¥²ñ¡ÙÆú¥öºé³Ø±à¥¹¥¯¡¼¥ë¥¢¥¤¥É¥ëÆ±¹¥²ñ¡Ë
¡¦Èõ¸ýÉö
¡ÖLanding action Yeah!!¡×¡Ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡§¡Ø¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó!!¡ÙAqours¡Ë
¡¦BanG Dream!
¡ÖSTART!! True dreams¡×¡Ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡§¡Ø¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼!!¡ÙLiella!¡Ë
²Î¡§Poppin¡ÇParty
and more
¾¦ÉÊÍ½Ìó¥µ¥¤¥È
https://lnk.to/LACA-25260
©2013 ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª
©2017 ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó!!
©2022 ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ªÆú¥öºé³Ø±à¥¹¥¯¡¼¥ë¥¢¥¤¥É¥ëÆ±¹¥²ñ
©2024 ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼!!
©¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ªÏ¡¥Î¶õ½÷³Ø±¡¥¹¥¯¡¼¥ë¥¢¥¤¥É¥ë¥¯¥é¥Ö
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö︕¥·¥ê¡¼¥º15¼þÇ¯¥µ¥¤¥È
https://www.lovelive-anime.jp/special/15th/
¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¥·¥ê¡¼¥º ¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://www.lovelive-anime.jp