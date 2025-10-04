ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 妊娠中は「お腹を取りたかった」2児の母になった女性の罪悪感 妊娠・出産 子育て・育児 家族 週刊女性PRIME 妊娠中は「お腹を取りたかった」2児の母になった女性の罪悪感 2025年10月4日 17時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 「母親になって後悔してる」女性たちの声を週刊女性PRIMEが伝えた ある2児の母は「母親という仕事が向いていない」として、妊娠中を回顧 「他人に身体を貸しているみたいで」「（お腹を）取りたかった」と話した 記事を読む おすすめ記事 「母と弟がベロを舐め合う」「カップ麺の上に白米を乗せたごはん」母・弟・祖母を自宅で惨殺した野津英滉被告（28）が語った“家庭環境”と“絶望”【クロスボウ殺人・公判】 2025年10月4日 11時6分 【速報】Aぇ! group、草間リチャード敬太容疑者を逮捕 公然わいせつの疑い 東京・新宿区で下半身を露出か 警視庁 2025年10月4日 17時21分 〈ラブホ行きすぎの市長〉「すぐ泣いちゃうから私からホテルに誘いました」と部下職員、市長は「来年の成人式までになんとかします」と早期辞職の意思ナシ？ 2025年10月3日 19時59分 「娘さんが素行不良で…」 娘の遺体を20年間冷凍保存した母親（75）が信仰に求めた救い 2025年10月4日 6時10分 歯科医が語る「悪い×悪いが生む最強口臭」…50代から急増!? 予防と対策を徹底解説 2025年10月4日 7時0分