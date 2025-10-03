猛烈な勢いで周辺のガスや塵を取り込む自由浮遊惑星のイメージ図/ESO/L. Calçada/M. Kornmesser via CNN Newsource（ＣＮＮ）天文学者らがかねて観測している太陽系外の自由浮遊惑星について、ある意味ではより恒星に近い活動をしている実態がこのほど明らかになった。その途方もない成長速度は、これまで確認したどの浮遊惑星にも見られない特徴だという。「Ｃｈａ１１０７−７６２６」と呼ばれるこの自由浮遊惑星は、地球