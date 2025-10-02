韓国において、QRコード決済のPayPayでそのまま支払いができるようになりました。9月30日からは本人確認済みのユーザーであれば、韓国でも日本と同様にPayPayを利用できます。対応するのは店頭に「Alipay+」が掲示された韓国内の約200万店で、例えば観光客に人気のソウル市にある明洞エリアの屋台のような場所でもPayPayを使って支払えます。韓国の屋台を始め、200万カ所以上でPayPayが使えるようにあらかじめ本人確認を行っている