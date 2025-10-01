（台北中央社）深刻な洪水被害をもたらした東部・花蓮県の河川「馬太鞍渓」上流のせき止め湖について、農業部（農業省）林業・自然保育署航空測量・遠隔測定分署は1日、地滑りが原因で形成されたとの調査結果を公表した。台風18号に伴う大雨で9月23日にせき止め湖から水があふれ出し、川の下流にある同県光復郷では市街地に土砂混じりの水が流れ込んだ。この影響による人的被害は、中央災害対策センターによると10月1日午後4時時点