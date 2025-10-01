9月30日、読売ジャイアンツの田中将大投手が、本拠地である東京ドームでおこなわれた中日ドラゴンズ戦に先発登板し、史上4人めとなる日米通算200勝を達成。妻であるタレント・里田まいも注目されている。「この日、日米通算200勝を達成した田中投手は、ファンからの声援を受けてヒーローインタビューに立った際、『一番は、いつもいつでも応援してくれる家族の存在』と語りました。このコメントを受け、里田さんの “献身ぶり”