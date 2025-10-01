9月30日、読売ジャイアンツの田中将大投手が、本拠地である東京ドームでおこなわれた中日ドラゴンズ戦に先発登板し、史上4人めとなる日米通算200勝を達成。妻であるタレント・里田まいも注目されている。

「この日、日米通算200勝を達成した田中投手は、ファンからの声援を受けてヒーローインタビューに立った際、『一番は、いつもいつでも応援してくれる家族の存在』と語りました。このコメントを受け、里田さんの “献身ぶり” に注目が集まっているのです」（スポーツ紙記者）

里田の献身とは、いったいどのようなものなのか。

「田中さんと里田さんは、2010年1月放送の番組共演をきっかけに交際を始め、2012年3月に入籍。2016年2月に第1子、2019年6月に第2子と、2人の子宝に恵まれています。

料理が得意ではなかった里田さんは、芸能活動を控えつつ、ジュニア・アスリートフードマイスターの資格を取得。田中さんのメジャーリーグ挑戦が決まると、今度は英語を叩き込み、田中さんがアメリカで活躍できるよう、しっかりサポートしていたと聞きます。

2021年に古巣・楽天に復帰した田中さんですが、子育てなどを理由に、球団の本拠地がある仙台と東京で別居生活を送っていたようです。今季、田中さんが巨人に移籍したことを機に、晴れて東京で4人で生活できるようになったとか。

結婚13年めを迎えた2人ですが、いまでもラブラブで、田中さんは毎年3月の結婚記念日には夫婦2人の2ショット写真をSNSに載せてファンを喜ばせています。

一方、里田さんのSNS更新は少なめですが、9月にはInstagramのストーリーズに田中さんのグッズを身につけた写真を載せるなど、仲睦まじい姿を披露しています」（芸能記者）

2人が結婚した裏側を、別の芸能記者が語る。

「田中さんと交際するまでの経緯を、里田さん自身が、2010年、バラエティ番組『DON！』（日本テレビ系）にゲスト出演した際に語っています。里田さん曰く、『声かけたのは自分』といい、田中さんの誕生日を祝ったことなどを話していました。

実は、この交際スタートには、ココリコの遠藤章造さんが関わっていたそうです。田中さん自身が、2016年の『ダウンタウンなう』（フジテレビ系）で告白しているのですが、田中さんと里田さんが番組共演した際、遠藤さんが里田さんの連絡先を受け取り、それを田中さんに渡したのだとか」

里田も、今回の偉業に、破顔一笑していることは間違いないだろう。